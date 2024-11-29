В Территориальном управлении Атепцево провели работы по профилированию дорог

В текущем году поступали неоднократные обращения жителей по вопросу ненадлежащего состояния дорог в населенных пунктах подведомственной территории, после зимнего периода, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Всего на подведомственной Территориальному управлению Атепцево территории находится 29 населенных пунктов, в 11 из которых силами МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство» в текущем году завершены работы по профилированию дорог с переходным типом покрытия (щебень). Работы были проведены в д. Зинаевка, д. Новоселки, д. Собакино, д. Мельниково, д. Курапово, с. Каменское, с. Атепцево, пос. Новая Ольховка, д. Башкино, д. Деденево и д. Романово. Общая протяженность отремонтированных дорог составляет 15.6 км.

Кроме того, в д. Плаксино по ул. Полевая был проведен капитальный ремонт автомобильной дороги, по итогам голосования активных жителей на портале «Добродел».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.