В текущем году в Одинцовском округе благоустроили 32 «народные тропы»

В этом году в Подмосковье обустроили 497 «народных троп». Это дорожки, которые прокладывают сами жители, срезая путь. Регион помогает их благоустраивать и делает удобными в рамках программы «Пешком», которая формируется ежегодно. Жители могут обратиться в администрацию своего округа с предложением построить удобную пешеходную дорожку там, где ее не хватает, сообщила пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.

В первую очередь, при формировании списка пешеходных коммуникаций рассматриваются тропы к школам, детсадам, поликлиникам, остановкам и игровым площадкам. В текущем году дорожки обустраивались в 44 округах. Больше всего в Электростали — 44, Клину — 37 и Одинцовском городском округе — 32.

Программа стартовала регионе в 2021 году по инициативе губернатора Московской области. Всего за это время в регионе обустроили 3,5 тыс. троп. В планах на 2025 год благоустроить порядка 450 новых пешеходных дорожек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.