В Татарстане полицейские бросились в пешую погоню за странным водителем

В Альметьевске задержали водителя, который наматывал круги на перекрестке

В татарстанском Альметьевске дорожная полиция задержала автомобилиста, который наматывал круги на перекрестке. Кадры произошедшего также появились в Сети, сообщает Life.ru .

На видео, как заявляется, водитель белого минивэна маленькими кругами катается по перекрестку улиц Фахретдина и Герцена.

На произошедшее обратила внимание дорожная полиция, которая оперативно прибыла на место событий.

Сперва стражи порядка вышли из своего авто и попытались пешком остановить водителя, однако тот продолжал нарезать круги на перекрестке.

Позже автомобилиста все же задержали, после чего мужчину отправили на экспертизу.