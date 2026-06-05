В Талдомском округе Подмосковья отремонтируют 30 км дорог

Ремонтный сезон 2026 года в Талдомском округе предусматривает обновление около 30 км покрытия на региональных и муниципальных дорогах. Работы затронут 2 региональных и 25 муниципальных участков, часть из них выполнят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В 2026 году в округе заменят 16 км покрытия на двух участках региональных дорог, входящих в опорную сеть Подмосковья. Всего обновят порядка 30 км покрытия, что улучшит транспортную доступность для 50 тыс. жителей и гостей округа.

«Всего в Талдомском округе в ходе ремонтного сезона обновят порядка 30 км покрытия на 2 региональных и 25 муниципальных участках дорог, что позволит обеспечить комфортный путь 50 тысяч жителей и гостей округа к домам, объектам инфраструктуры и другим местам притяжения», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Специалисты Мосавтодора укладывают около 3,7 км нового покрытия на дороге «Талдом – Темпы» между деревнями Пановка и Куймино. Более 12,4 км асфальтобетона обновляют на участке «Дмитров – Талдом» – Богородское – Константиново от села Новогуслево до границы с Сергиево-Посадским округом. Дорога ведет к пляжу, школе, детскому саду, футбольному полю, дому культуры, библиотеке и храмам, а также к инфраструктуре поселка Вербилки. На всех участках применяют смесь ЩМА-16, после укладки нанесут разметку и укрепят обочины.

На муниципальной сети отремонтируют 14 км покрытия на 25 участках. Работы уже завершены на 13 дорогах, в том числе на улицах Ленина и Приозерная и на участке от улицы Первомайской до улицы Карла Маркса в поселке Запрудня. Также обновлено покрытие в деревнях Мякишево, Кошелево, Карманово, Есаулово, Манихино, Серебренниково, Высочки, Дубровки и Воргаш. Сейчас ремонт продолжается еще на шести участках.

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.