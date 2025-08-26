В Талдоме стартовали работы по ремонту пешеходного моста через реку Дубна

Глава Талдомского округа Юрий Крупенин совместно с заместителем Сергеем Молчановым проверили ход выполнения работ по ремонту пешеходного моста через реку Дубна вблизи деревни Троица-Вязники. На данный момент специалисты приступили к демонтажу вертикальных подвесов и старого пешеходного полотна, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках ремонта будут обновлены прогоны моста, пилоны и оттяжки, а также появится новый дощатый настил. Глава округа потребовал от подрядной организации в обязательном порядке усилить конструкцию моста путем установки дополнительных лаг, а заказчику проверить их обработку. От дирекции по строительству и ремонту путей потребовал дать предложения по замене второго пешеходного мостика, чтобы исключить движение по ним транспортных средств. Также дал указание в обязательном порядке установить перед мостом с обеих сторон соответствующие дорожные знаки, информирующие водителей о том, что мост является исключительно пешеходным.

Мост является важным инфраструктурным объектом, обеспечивающим пешеходное сообщение между деревнями Тарусово и Троица-Вязники, где расположен Храм Троицы Живоначальной и находится памятник природы областного значения «Вязовники в долине реки Дубны в окрестностях деревни Троица-Вязники», играет важную роль в сохранении и популяризации культурного и природного наследия.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.