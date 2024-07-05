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В Талдоме приведены в порядок региональные дороги в рамках летнего содержания

В рамках летнего содержания продолжаются работы по приведению в порядок региональных дорог в Талдомском округе. Работы в рамках летнего содержания продолжаются во всех округах, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Дорожники убрали смет на проезжей части улицы Советской, в микрорайоне Юбилейный, улицы Первомайской в поселке Запрудня, а также привели в нормативное состояние придорожную территорию улиц Зеленой и Мира в поселке Северный, а также улиц Новой и Полевой в поселке Вербилки.

Для обеспечения безопасности дорожного движения привели в нормативное состояние дорожные знаки на дорогах вблизи деревни Дубки и в поселке Вербилки.

Также специалисты «Мосавтодора» провели аэрацию на центральных улицах в Талдоме и малых населенных пунктах, чтобы охладить температуру асфальта.

Помимо уборки мусора и мойки дорог специалисты восстанавливают разметку, знаки, светофоры, линии освещения, остановочные павильоны. Все работы контролируются через автоматизированную систему СКПДИ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.