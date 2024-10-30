В СЗАО демонтировали незаконный шлагбаум и освободили территорию для парковки

Сотрудники Госинспекции по недвижимости обеспечили беспрепятственное использование общей территории и создали доступную парковку для 35 автомобилей в столичном районе Южное Тушино. Об этом сообщил глава ведомства Иван Бобров.

Во время мониторинга территории сотрудники контрольного ведомства выявили перекрытие проезда на территорию возле здания по адресу: улица Свободы, вл. 35. рядом со стр. 59. На въезде были установлены пост охраны и шлагбаум, а допуск на территорию контролировали сотрудники охранной службы. При этом участок использовали незаконно — отсутствовали правоустанавливающие документы.

«Ранее данная территория была предоставлена в аренду для размещения плоскостной парковки. По окончании срока действия арендных отношений необходимо было ее освободить: демонтировать шлагбаум и пост охраны. Тем не менее арендатор продолжил использовать участок без документов на землю», — отметил Иван Бобров.

Он добавил, что сотрудники Госинспекции занимаются фиксацией случаев, когда предприниматели начинают использовать территории города и ведут на них коммерческую деятельность при отсутствии на это правовых оснований. При этом они не вносят в городской бюджет плату за пользование землей.

«Мы пресекаем подобные факты и освобождаем городскую территорию. В данном случае приняты меры: обеспечен свободный доступ на участок общего пользования, на котором у автомобилистов появились новые бесплатные места для парковки», — добавил Бобров.

В Госинспекции по недвижимости подчеркнули, что жители Москвы помогают бороться с самозахватами территорий общего пользования, незаконными шлагбаумами и ограждениями. При помощи чат-бота «Свободный доступ» в Telegram москвичи рассказывают о вероятных нарушениях, а сотрудники инспекции принимают меры. Это взаимодействие позволяет поддерживать правопорядок в имущественно-земельной сфере и снижать количество нарушений.