В Свердловской области не возражают против снижения возраста получения ВУ

Врио главного государственного инспектора БДД Свердловской области Дмитрий Кузнецов в программе «Акцент», комментируя потенциальное снижение возраста получения водительского удостоверения, отметил, что важна, в первую очередь, эмоциональная зрелость водителя, нежели его возраст, сообщает «ОТВ-Екатеринбург» .

«Важна зрелость, связанная с ответственным поведением на дороге. Осознание и эмоциональная зрелось кандидата в водители — имеют большое значение, связанное с поведением в экстренных ситуациях. Когда водитель не подвергает себя соблазну лихачить на дороге — вот это зрелость водительская», — подчеркнул Кузнецов.

По его словам, проверка водителя возможна во время сдачи практической части экзамена.

Он добавил, что, при оценке практических навыков вождения, экзаменаторы принимают во внимание не только технику выполнения маневров, но и уровень зрелости и уверенности экзаменуемого. Встречаются взрослые люди, непригодные к управлению автомобилем в силу личностных качеств.

В то же время молодые люди в возрасте 18-19 лет демонстрируют хорошие навыки и безопасное поведение на дороге. Кроме того, будущие водители могут быть учащимися университетов и других образовательных учреждений, поэтому вполне можно снизить возраст получения водительских прав, считает Кузнецов.