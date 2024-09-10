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В Ступине устранено свыше 26 тыс кв метров дефектов покрытия во дворах

В 2024 году капитально отремонтировано 8 муниципальных дорог, еще 3 находятся в работе, общая протяженность — 10 555 км. Завершен ремонт дорог в массивах для многодетных семей в с. Березнецово, в г. Ступино, а также трех участков регионального значения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По программе «Формирование современной комфортной городской среды» выполнено благоустройство сквера в с. Верзилово, бульвара Победы, скверов вблизи Нового рынка, Дома культуры «Металлург», пешеходной зоны на ул. Андропова, парковки у нового корпуса школы № 9. Оборудована детская игровая площадка на ул. Бахарева, 10а/39. Приступили к замене детских игровых и воркаут площадок по 6 адресам.

6 дворовых территорий в рамках мероприятия «Модернизация асфальтовых и иных покрытий с дополнительным благоустройством» преобразились, до 15 сентября работы завершатся еще по двум адресам. Комплексно благоустроено 3 двора.

3 «народные тропы» стали асфальтированными для удобного и быстрого доступа к социальным объектам.

Устранено более 26 тыс. кв. м. дефектов асфальтобетонного покрытия во дворах. Ведется ремонт 6 тротуаров.

По проекту «Светлый город» смонтировано более 34,28 км самонесущих изолированных проводов, установлено 199 опор и 736 светильников.

По инициативному бюджетированию будет реализовано два проекта: благоустройство сквера в п. Усады, устройство освещения в сквере с. Семеновское по ул. Черемушки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.