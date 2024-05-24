сегодня в 20:17

В Ступине рабочие приступили к ремонту дороги на улице Академика Белова

В Ступине на въезде в город, недалеко от «Голодного моста», начался ремонт дорожного полотна. Работы ведутся с помощью специальной техники — асфальтовой фрезы. Рабочие снимают изношенное покрытие дороги. Полученная асфальтовая крошка грузится в самосвалы и вывозится с места работ. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

Ремонтные работы ведутся на участке от «Голодного моста» до светофора у остановки «Машиностроитель» в направлении въезда в город.

Движение транспорта на данном участке дороги затруднено. Для обеспечения безопасности дорожного движения установлены предупреждающие знаки «Дорожные работы» и «Ограничение скорости».

В округе запланирован ремонт 10 участков муниципальных дорог, общая протяженность которых составляет более 9 км.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.