В Ступине провели рейд по проверке парковок для инвалидов

Сотрудники Госавтоинспекции, представители администрации и Ассоциации родителей детей-инвалидов Подмосковья 20 января проверили соблюдение правил парковки для инвалидов на нескольких стоянках в Ступине, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Плановый рейд по выявлению нарушений правил остановки и стоянки в местах для инвалидов прошел в Ступине 20 января. В мероприятии участвовали сотрудники Ступинской Госавтоинспекции, представители администрации муниципалитета и местного филиала Ассоциации родителей детей-инвалидов Подмосковья.

Проверка прошла на парковках по адресам: переулок Приокский, 7; улица Чайковского, 58; улица Чайковского, 7, корпус 1; улица Андропова, 48/22; улица Фрунзе, 4. Нарушений выявлено не было.

Инспектор ДПС младший лейтенант Павел Угаров пояснил, что такие рейды проводятся регулярно по обращениям граждан. Сотрудники Госавтоинспекции проверяют номера автомобилей в Федеральном реестре инвалидов. При выявлении нарушений транспорт эвакуируют, а водителю назначают штраф в размере пяти тысяч рублей по статье 12.19 КоАП РФ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал обратить внимание на важность доступной городской среды для маломобильных групп граждан.

«Сколько таких мест в Коломне, Серпухове, которые мы в рамках строительства дорог, тротуаров, благоустройства парков и скверов должны соответственно трансформировать в доступную среду? Это тема не новая, она получила дополнительный запрос», — сказал Воробьев.