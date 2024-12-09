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В Ступине проведут ряд профилактических мероприятий на неделе

С 9 по 15 декабря на территории городского округа Ступино полицейские проведут операцию «Тахограф», направленную на профилактику ДТП по причине нарушения режима труда и отдыха со стороны водителей большегрузов и автобусов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

6, 13 и 20 декабря на территории муниципалитета пройдет профилактическое мероприятие «Технический контроль — автобус». Оно направлено на контроль технического состояния автобусов, снижение уровня аварийности на пассажирском транспорте, профилактику нарушений ПДД водителями автобусов и повышение безопасности перевозок пассажиров автобусами.

Во избежание конфликтов и в качестве доказательной базы при возникновении спорных ситуаций, а также при проведении проверок, Госавтоинспекция рекомендует использовать средства аудио, видеозаписи при контактах с сотрудниками полиции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.