сегодня в 16:59

В Ступине проведены профилактические беседы с водителями

Сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по городскому округу Ступино Московской области и представители местных средств массовой информации провели профилактические беседы с водителями, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ступинские автоинспекторы напомнили жителям и гостям городского округа Ступино, что управление транспортным средством в состоянии опьянения является грубейшим нарушением правил дорожного движения. Ступинские полицейские подчеркнули, что за несоблюдение ПДД предусмотрена административная и уголовная ответственность. Особое внимание инспекторы обратили на важность использования удерживающих устройств при перевозке детей в транспорте.

Всем участникам профилактической акции вручили тематические листовки.

По словам ступинских автоинспекторов, проведение профилактических мероприятий в муниципалитете будет продолжено.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.