В Ступине прошел рейд «Детское кресло»

сегодня в 18:08

Сотрудники Ступинской Госавтоинспекции провели рейд «Детское кресло», в рамках которого проверили наличие и правильность использования детских удерживающих устройств в транспортных средствах, а также обратили внимание на необходимость использования световозвращающих элементов в темное время суток, сообщает пресс-служба администрации горокруга Ступино.

В ходе проведения профилактического мероприятия «Детское кресло» полицейские не выявили правонарушителей правил перевозки детей.

Сумма административного штрафа за нарушение правил перевозки детей составляет 3 тысячи рублей.

«Во избежание конфликтов и в качестве доказательной базы при возникновении спорных ситуаций, Госавтоинспекция рекомендует использовать средства аудио, видеозаписи при контактах с сотрудниками полиции», — напомнили сотрудники ОМВД по городскому округу Ступино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.