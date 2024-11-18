В Ступине прошел рейд «Детское кресло»

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Сотрудники Ступинской Госавтоинспекции провели очередной рейд «Детское кресло». В рамках рейда проверили наличие и правильность использования детских удерживающих устройств в транспортных средствах, обратили внимание на использование световозвращающих элементов в темное время суток. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе проведения профилактического мероприятия выявлен один правонарушитель, который привлечен к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.

Сумма административного штрафа за нарушение правил перевозки детей составляет 3 тысячи рублей.

Во избежание конфликтов и в качестве доказательной базы при возникновении спорных ситуаций, а также при проведении проверок, Госавтоинспекция рекомендует использовать средства аудио, видеозаписи при контактах с сотрудниками полиции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.