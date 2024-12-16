В Ступине пройдут профилактические мероприятия «Автобус»

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С 16 по 22 декабря на территории округа сотрудниками Госавтоинспекции будет проводиться мероприятие, направленное на снижение тяжести последствий в дорожно-транспортных происшествиях с участием пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Особый акцент при проведении мероприятий инспекторы сделают на важности использования световозвращающих элементов в темное время суток и условиях недостаточной видимости. Полицейские подскажут пешеходам правила размещения фликеров на верхней одежде.

Пройдет профилактическое мероприятие «Автобус», направленное на снижение уровня аварийности на пассажирском транспорте, профилактику нарушений ПДД водителями автобусов и повышение безопасности перевозок пассажиров автобусами.

Состоятся рейды, направленные на снижение тяжести последствий в дорожно-транспортных происшествиях и стабилизации аварийной обстановки по причине управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.