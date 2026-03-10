сегодня в 17:57

В Ступине отремонтируют мост через реку Ситенка

Капитальный ремонт моста через реку Ситенка проведут в районе деревни Савино городского округа Ступино. Работы начнут после определения подрядчика, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме. Победителю предстоит выполнить инженерные изыскания, внести изменения в проектную документацию и провести капитальный ремонт мостового перехода через реку Ситенка у населенного пункта Савино на км 1,050 автодороги Псарево – Петрово.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.