В Ступине изменится расписание общественного транспорта с субботы

Жителей Ступина предупредили о временных изменениях в расписании общественного транспорта. 2, 3 и 4 ноября расписание будет отличаться от обычного, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В субботу, 2 ноября, автобусы будут курсировать по расписанию пятницы. В воскресенье, 3 ноября, и понедельник, 4 ноября, транспорт будет ходить по расписанию субботы и воскресенья соответственно.

Аналогичные изменения коснутся и железнодорожного сообщения. В пятницу, 1 ноября, электрички будут следовать по расписанию четверга, в последующие праздничные дни — по расписанию пятницы, субботы и воскресенья.

Такие корректировки связаны с традиционным увеличением пассажиропотока в праздничные дни. Власти города заранее планируют изменения в расписании, чтобы обеспечить комфортные и безопасные поездки для всех жителей.

Чтобы избежать неудобств, рекомендуется заранее ознакомиться с новым расписанием на официальных сайтах транспортных компаний или на информационных стендах на остановках.

С 5 ноября транспорт вернется к привычному графику будних дней.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.