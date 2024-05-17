сегодня в 08:22

В столице проведут парад поездов в честь дня рождения метро

В столице в выходные по БКЛ в честь дня рождения подземки будут курсировать девять составов разных эпох метрополитена. В их число вошли «Номерной», «ЕЖЗ», «Русич», «Москва» и «Москва-2020», сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Впервые в параде примет участие модификация поезда «Ока». За расцветку ее называют «Баклажаном». Именно в этом поезде появился сквозной проход.

Помимо этого, будет представлен новейший поезд, который курсирует на Замоскворецкой линии метро. Его назвали «Москва-2024».

Возглавит столичный парад ретропоезд «Сокольники». Его спроектировали к 75-летию московского метро, чтобы показать, как выглядели первые вагоны.