В столице открыли второй вестибюль МЦК Москва-Сити, интегрированный с МЦД-4

Дептранс столицы совместно с РЖД открыл второй вестибюль МЦК Москва-Сити. Его ввод исключит перегрузку станции, сообщает пресс-служба департамента.

Открытие вестибюля сократит в 2,5 раза время пересадки между МЦД-4 и МЦК. Более того, пассажиры смогут пересаживаться, не выходя на улицу. Также на 40% разгрузится первый вестибюль станции.

Особенно важна работа вестибюля в период закрытия участка БКЛ между станциями «Хорошевская» и «Деловой центр».

Заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что развитие городского транспорта сделало Москву еще более привлекательной.

«С момента открытия в 2016 году станция МЦК Москва-Сити приняла около 40 млн пассажиров. На нее приходится более 60% всего пассажиропотока транспортного хаба. Новым вестибюлем ежедневно смогут пользоваться почти 10 тыс. человек, а к 2030 году — до 13 тысяч», — заявил Ликсутов.