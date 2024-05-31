В столичном транспорте пассажирам раздают воду из-за жары
В столичной подземке из-за аномально жаркой погоды пассажирам бесплатно предлагают питьевую воду, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.
Раздачу воды проводят на станциях метро «Измайловская», «Филевский парк», «Багратионовская», «Фили», «Кутузовская», «Студенческая», «Кунцевская», «Пионерская» и «Выхино».
Воду также можно получить на Ленинградском вокзале, станциях Ховрино, Сходня, Химки и Зеленоград-Крюково.
ЦППК организовала раздачу воды тем, кто отправляется с Ярославского, Казанского, Курского, Савеловского, Белорусского, Павелецкого и Киевского вокзалов. Еще взять воду можно на станциях: Подольск и Тушинская МЦД-2, Выхино и Раменское МЦД-3, Железнодорожная МЦД-4, Мытищи.
Кроме того, бутилированную воду предлагают на автовокзалах «Центральный», «Саларьево», «Красногвардейский», «Южные ворота» и «Северные ворота».
«Аэроэкспресс» тоже не остался в стороне — предлагает бутилированную воду в своих экспресс-автобусах. Во всей инфраструктуре перевозчика — комфортная температура.
Сотрудники ежедневно измеряют температуру на станциях метро, корректируя по необходимости работу вентиляции. Решение, где раздавать воду, принимается, исходя из полученных замеров.
Москвичей в аномальную жару призывают беречь себя. Следует надевать свободную светлую одежду, избегать прямых солнечных лучей и пить много воды. Если пассажиру в метро стало плохо, об этом можно сообщить через колонну экстренного вызова.