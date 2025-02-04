В столичном районе Кунцево отремонтировали автозаправку

На западе Москвы, в районе Кунцево, закончили ремонт здания автозаправочной станции. Обновленный комплекс снова начал функционировать, рассказал начальник Госинспекции по недвижимости столицы Иван Бобров.

Во время обследования территории Западного административного округа Госинспекция по недвижимости нашла по адресу: МКАД, 58-км, владение 6, АЗС, которая была в неудовлетворительном состоянии. Пункт не работал, отметил Бобров.

«(Объект — ред.) имел неприглядный вид: фасадная отделка и окна одноэтажной постройки частично отсутствовали» — отметил начальник Госинспекции по недвижимости.

Здание вывели из хозяйственного оборота. Во время работы инспекции по сокращению в столице количества ветхих объектов нежилого фонда вместе с владельцем строения создали дорожную карту. В рамках нее производилось восстановление объекта.

На базе согласованного плана мероприятий организовали работы, среди которых была облицовка фасада, замена окон. Здание обрело надлежащий вид. Теперь заправка функционирует.