В столичном метро запустили «Поезд профессионалов»

сегодня в 19:19

«Поезд профессионалов» появился в Москве, его посвятили системе среднего профессионального образования, сообщает Дептранс Москвы .

Жители и гости столицы могут познакомиться с самыми востребованными специальностями благодаря «Поезду профессионалов». Он будет курсировать на Арбатско-Покровской линии метро в течение 6 месяцев.

В поезде представлены такие отрасли экономики, как промышленность, ИТ, транспорт, здравоохранение, строительство, безопасность и право, креативные отрасли и другие.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил активное сотрудничество со столичными колледжами, выпускников которых ждут в Транспортном комплексе столицы.

«Все наши сотрудники получают стабильный доход и социальные гарантии правительства Москвы, как поручил мэр Сергей Собянин», — заявил Ликсутов.