В Старых Химках завершили текущий ремонт дорог

Работы по текущему ремонту уже провели в Старых Химках на улицах Мцыри, Некрасова, Горная и на Новосходненском шоссе, а также на улицах Гоголя и в Коммунальном проезде, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Рабочие заменили асфальт на проезжей части, частично обновили тротуары и бордюры. Разметку на улицах Мцыри, Некрасова и на Новосходненском шоссе нанесут после положительного решения экспертизы.

Кроме того, до конца июля рабочие приступят к капитальному ремонту дорог. Его общая протяженность — более 10 километров.

Работы проведут в Старых и Новых Химках — в квартале Терехово-Ивакино, на улицах 9 Мая и Молодежная. Также ремонт пройдет в микрорайоне Подрезково — на Центральной улице и Сходне — на улице Ленина.

«Общая площадь ремонта на всех 11 участках — почти 300 тысяч кв. м. Это стало возможным благодаря поддержке нашего Губернатора», — отметила в своем телеграм-канале глава Химок Елена Землякова.

Теме ремонта дорог в регионе уделили внимание в ходе заседания правительства под руководством губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Марат Сибатулин рассказал о том, что для высокоинтенсивных дорог внедрили практику ночного ремонта. В Химках такие работы проводили в Коммунальном проезде.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.