В среду утром дороги Подмосковья были загружены на 5 баллов

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах А-105, М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Каширском, Симферопольском, Варшавском, Боровском, Можайском, Минском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Минтранс Подмосковья призывает водителей быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах в связи прогнозируемым дождем, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров. А также снижать скорость перед переходами и пропускать пешеходов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.