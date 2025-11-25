В Солнечногорске завершился пятый тур открытого чемпионата по футзалу

В спортивной школе № 1 городского округа Солнечногорск 22 ноября состоялись матчи пятого тура открытого чемпионата по футзалу 2025-2026. В текущем сезоне за победу в турнире борются 14 коллективов, включая 13 команд из Солнечногорска и одну команду из Зеленограда. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первенство проходит в два этапа: на первом этапе все команды играют по круговой системе «каждый с каждым», после чего распределяются на две группы по семь коллективов. Второй этап состоит из шести туров, по итогам которых победитель группы «А» станет чемпионом города по футзалу.

По итогам пятого тура лидером турнирной таблицы стала команда «ДСЭП № 7» из Солнечногорска, набравшая 15 очков. Второе место занимает зеленоградская команда «Слава» с 12 очками, третье — у солнечногорского коллектива «ТиШе», также набравшего 12 очков.

«Регулярность проведения соревнований по футзалу демонстрирует высокий интерес солнечногорцев к этому виду спорта. Поздравляем ребят с достойными промежуточными результатами, желаем интересных матчей и ярких побед в дальнейшем!» — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Открытый чемпионат городского округа Солнечногорск по футзалу проводят уже пятый год подряд. Организатором турнира выступает Солнечногорский Футбольный Союз. Всего в рамках зимнего периода чемпионата будет сыграно 19 туров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.