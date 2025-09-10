В Солнечногорске завершили капремонт первой части путепровода на Обуховском шоссе

В городском округе Солнечногорск завершились работы первой очереди капитального ремонта путепровода через железнодорожные пути на Обуховском шоссе. Капитальный ремонт мостового сооружения проводится в два этапа по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«В ходе первого этапа мостовики заменили конструкции крайних опор: шкафные стенки и открылки, также на сопряжении заменили переходные плиты с лежнями, отремонтировали балки пролетного строения и установили новые деформационные швы, обновили асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров. Кроме этого, специалисты установили новые барьерное и перильное ограждения на путепроводе и подходах к нему, а также новые лестничные сходы», — пояснил ход работ министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Для безопасного проезда на период проведения работ на второй части мостового перехода организовано реверсивное движение со светофорным регулированием. Ежедневно здесь проезжает больше 13 тысяч автомобилистов по пути к Ленинградскому шоссе от деревни Скородумки.

Сейчас специалисты проводят аналогичные работы на второй части мостового сооружения. Запустить рабочее движение по мосту планируется в ноябре 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.