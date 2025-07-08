В Солнечногорске заработала круглосуточная экспресс-заправка

В Подмосковье начала работу новая автоматическая экспресс-АЗС «Газпромнефть». Она расположена по адресу Солнечногорский район, поселок Андреевка, дом 42А, на пересечении Георгиевского шоссе и улицы Андреевка, и работает в круглосуточном режиме. На станции одновременно могут заправляться 4 автомобиля. На ней представлены АИ-92 и АИ-95, а также фирменный бензин и сезонное дизельное топливо.

На станции одновременно могут заправляться 4 автомобиля. На ней представлены АИ-92 и АИ-95, а также фирменный бензин и сезонное дизельное топливо.

Заправка на автоматических АЗС занимает не более трех минут. Водители самостоятельно используют раздаточные пистолеты и производят оплату через терминалы возле колонок. При возникновении вопросов круглосуточно доступна помощь операторов удаленного диспетчерского центра — для связи с ними достаточно нажать кнопку вызова на терминале.

Экспресс-АЗС пользуются популярностью у автовладельцев, предпочитающих заправку без дополнительных услуг. В таком формате работает уже более 13% АЗС сети «Газпромнефть» в России.

Новая станция стала 58-й автоматической экспресс-АЗС сети в Москве и Подмосковье, а также второй в поселке Андреевка.