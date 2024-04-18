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В Солнечногорске устранили 750 дорожных ям за неделю

На территории городского округа Солнечногорск дорожные службы за прошлую неделю ликвидировали порядка 750 дефектов покрытия. На региональной сети устранили 500 ям, на муниципальной — 250 ям. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

На региональных дорогах работы провели специалисты «Мосавтодора». Так, ямочность ликвидировали на улице Набережная и на Тимоновском шоссе, в рабочих поселках Андреевка и Менделеево, в дачном поселке Поварово, а также в деревне Голубая.

Сейчас ямочный ремонт в округе продолжается, ежедневно в среднем в Солнечногорске устраняется свыше 100 дефектов дорожного полотна.

Инспектирование ямочности и ямочный ремонт проводятся регулярно. Участки дорог ежедневно определяются по результатам обследований, учитывая погодные условия, а качество проведенных работ оценивается с помощью системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.