сегодня в 15:39

В Солнечногорске у ж/д платформ нанесли разметку «Сними наушники»

Разметку с напоминанием о правилах безопасности нанесли у железнодорожных пешеходных переходов в Солнечногорске. Восемь предупреждающих надписей появились возле платформ «Головково» и «Сенеж». В ближайшее время такие таблички начертят в периметре всех семи станций округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Надписи по специально заказанному трафарету нанес главный эксперт отдела дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации Солнечногорска Юрий Шмаков.

«Мероприятие направлено на пропаганду безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры. Жителям хотелось бы еще раз напомнить о важности перехода железной дороги в установленных местах. Берегите себя, снимайте наушники перед началом движения», — обратился Юрий Шмаков.

Также в сентябре на железнодорожных платформах Солнечногорска пройдет общеобластная акция «Сохрани себе жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.