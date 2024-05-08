В Солнечногорске стартовало профилактическое мероприятие «Такси»

Профилактическое мероприятие «Такси» проведет отдел Госавтоинспекции в городском округе Солнечногорск с 6 по 12 мая, сообщается на сайте администрации горокруга.

Основными целями мероприятия являются обеспечение безопасности при перевозке граждан и багажа легковым такси, приведение деятельности перевозчиков в соответствие с требованиями законодательства в этой сфере, выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства РФ, предупреждение и пресечение правонарушений и преступлений, совершаемых водителями легкового такси.

Низкий уровень знаний ПДД РФ, неудовлетворительное техническое состояние транспортных средств, а также случаи незаконной перевозки запрещенных к гражданскому обороту предметов и использования транспортных средств для совершения преступлений и правонарушений негативно влияют на безопасность дорожного движения и состояние преступности в регионе.

В ходе ПМ «Такси» особое внимание будет уделено выявлению транспортных средств, на которых незаконно установлен опознавательный фонарь, нанесена цветографическая схема легкового такси, наличию в салоне автомобиля детских удерживающих устройств и их использование при перевозках несовершеннолетних пассажиров, а также соблюдению водителями указанной категории транспортных средств Правил дорожного движения Российской Федерации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.