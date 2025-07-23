В Солнечногорске стартовал масштабный ремонт региональных дорог

В городском округе Солнечногорск специалисты «Мосавтодора» приступили к ремонту региональных дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Всего заменят больше 24 км асфальтобетонного покрытия на семи участках дорог, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Дорожники уже начали фрезерование и укладку 8 км асфальтобетонного покрытия на Пятницком шоссе, входящего в опорную сеть Подмосковья. Работы идут на участке между деревнями Соколово и Курилово. А всего на Пятницком шоссе заменят порядка 13 км дорожного полотна — это самый протяженный участок ремонта в округе. В дальнейшем работы пройдут на другом участке шоссе от станции Жилино до поворота на поселок Андреевка», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Пятницкое шоссе является дорогой с интенсивным движением, ежедневно здесь проезжает свыше 43 тысяч автомобилистов, в связи с этим работы будут выполнены с применением асфальтобетонного смеси ЩМА-16, которая обеспечит высокий уровень износоустойчивости и продлит межремонтные сроки.

Кроме того, больше 3,5 км нового асфальтобетонного покрытия специалисты «Мосавтодора» уложат в селе Алабушево, участок ремонта включает в себя улицы Первомайскую и Центральную и обеспечивает жителям села подъезд к железнодорожной станции и поселку Андреевка.

В городской черте покрытие 4 км дорожного полотна обновят на участке от пересечения улиц Центральной и Октябрьской до съезда на Обуховское шоссе в районе деревни Скородумки. А для удобства жителей малых населенных пунктов работы выполнят на подъездах к деревне Гончары, а также на центральных улицах в поселках Майдарово и Ржавки.

В дальнейшем на участках ремонта региональной сети специалисты укрепят обочины и нанесут разметку. Работы планируется завершить осенью.

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.

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