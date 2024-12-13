В Солнечногорске реконструировали дорогу в Головково протяженностью более 1 км

Председатель Совета депутатов Солнечногорска Марина Веремеенко рассказала о том, что исполнение наказов избирателей находится под контролем. Так, в этом году в Солнечногорске в план ремонта вошли 23 дороги муниципального значения и 9 — регионального. Об этом сообщает пресс-служба председателя.

Часть вышеуказанных дорог восстанавливалась в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

И в рамках этого нацпроекта была осуществлена долгожданная реконструкция дороги в Головково протяженностью 1010 км и площадью 3 030 кв. метров.

Теперь жители деревни могут с комфортом и безопасностью добираться до своих домов, что особенно важно в зимнее время.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.

«Новые микрорайоны, которые у нас и в Люберцах, и в Ленинском округе, и в Химках, и в Красногорске, в Мытищах, также должны быть оцифрованы в части алгоритма уборки дорог», — сказал Воробьев.