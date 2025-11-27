В Солнечногорске проверили соблюдение расписания автобусов № 29 и  30

В городском округе Солнечногорск продолжают еженедельные рейды по мониторингу качества работы общественного транспорта. В четверг сотрудники администрации муниципалитета проверили соблюдение расписания движения автобусов на маршрутах № 29 и 30, сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе утреннего мониторинга участники рейда выявили опоздание некоторых рейсов на 5-7 минут от установленного графика. Результаты проверки направлены в «Мострансавто» для принятия мер по устранению нарушений. В настоящее время предприятие ведет работу по улучшению качества транспортного обслуживания и активно занимается наймом водителей.

«Проверки позволяют нам оперативно реагировать на обращения жителей и возникающие нарушения. Мы держим на постоянном контроле вопросы соблюдения расписания и взаимодействуем с перевозчиком для устранения причин, вызывающих задержки рейсов. Незначительные опоздания, как правило, связаны с пробками на дорогах», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Актуальную информацию о вакансиях водителей в «Мострансавто» можно получить на официальном сайте https://mostransavto.ru и по телефонам: 8 (903) 120-64-37; 8 (903) 161-92-91.

Жители округа могут сообщать о нарушениях в работе общественного транспорта на горячую линию главы округа по телефону: 8 (800) 201-67-47, а также через региональный портал «Добродел»: https://dobrodel.mosreg.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что удобство населения для властей имеет огромное значение, поэтому в регионе стараются регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто».

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только «Мострансавто» ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.