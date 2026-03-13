В Солнечногорске проверили автобусы на четырех маршрутах

Рейд по проверке соблюдения расписания автобусов прошел 12 марта в Солнечногорске. Сотрудники администрации округа и депутат совета депутатов Светлана Лаврова проконтролировали работу маршрутов № 312, 22, 4 и 4К, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во время инспекции участники рейда проверили время отправления и прибытия общественного транспорта. Нарушений выявлено не было — все автобусы следовали по расписанию.

«Мы проводим рейды, чтобы совместно с перевозчиком наладить стабильное, бесперебойное движение общественного транспорта в муниципалитете. К сожалению, к нам периодически поступают жалобы от пассажиров на задержки или отмены. Такие маршруты, о сбоях на которых сообщают жители, проверяем в приоритетном порядке. Главная задача — чтобы граждане получали высокое качество транспортного обслуживания», — пояснил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Рейды в округе проводят еженедельно. В них участвуют члены и сторонники партии «Единая Россия». При выявлении отклонений перевозчику направляют уведомления с требованием устранить нарушения, отметила депутат совета депутатов Светлана Лаврова.

Кроме того, соблюдение расписания контролируют с помощью региональной навигационной информационной системы. Платформа в режиме реального времени отображает движение транспорта и хранит мониторинговые данные по всему региону.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.