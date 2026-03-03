В Солнечногорске провели урок безопасности на железной дороге

Урок безопасности на железной дороге прошел 2 марта в школе № 4 в Солнечногорске Подмосковья. Специалисты администрации округа напомнили школьникам правила поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры и меры профилактики травматизма, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Занятие для учащихся провели специалисты отдела дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации. Школьникам рассказали о возможных происшествиях и опасных ситуациях на железной дороге, а также разобрали основные правила поведения.

Детям напомнили, что переходить пути следует только по пешеходным мостам и оборудованным настилам, нельзя отвлекаться на гаджеты и пользоваться наушниками, а также стоять у края платформы, особенно при приближении поезда. Для закрепления материала ребятам показали презентацию и раздали информационные листовки.

«Лекция по профилактике травматизма была проведена с целью предупреждения несчастных случаев среди детей несовершеннолетнего возраста. Важно с малых лет прививать культуру и нормы поведения на объектах железнодорожного транспорта», — сказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Он добавил, что особую роль играет личный пример взрослых. Профилактические занятия в образовательных учреждениях округа проводят еженедельно. Ранее они прошли в лицее № 1 имени А. Блока, лицее № 8, гимназии № 6 имени Д. А. Драгунского и других школах.

