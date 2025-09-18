В Солнечногорске прошел единый день безопасности дорожного движения

Единый день профилактики «Детям Подмосковья — безопасные дороги!» провели в школе № 4 в Солнечногорске. Госавтоинспекторы напомнили юным инспекторам движения и кадетам правила поведения на дорогах. Ребята закрепили знания в интерактивно-игровой форме на территории автогородка, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В профилактическом мероприятии участвовали заместитель начальника Отдела ГИБДД ОМВД России по г. о. Солнечногорск Сергей Стрельцов, и. о. инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения Павел Терентьев, директор школы № 4 Дмитрий Грибков, педагоги, юные инспекторы движения и учащиеся кадетского класса.

Основное внимание уделили правилам перехода проезжей части и ношению светоотражающих элементов в темное время суток.

«У детей должно сформироваться понимание, что есть правила поведения в условиях улично-дорожной среды: переходить дорогу только в установленных местах — пешеходных переходах, не отвлекаться на сотовые телефоны и наушники. С наступлением осени нужно отдавать предпочтение одежде более светлых тонов, со светоотражающими элементами», — отметил заместитель начальника отдела ГИБДД ОМВД России по г. о. Солнечногорск Сергей Стрельцов.

Событие прошло в рамках информационно-профилактического мероприятия «Внимание, дети!».

«В городском округе организован системный подход к вопросам безопасности: проводится комплекс мер, направленных на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. С началом учебного года автоинспекторы выступают на родительских собраниях и педсоветах, проводят просветительские акции и проверочные рейды», — подчеркнул заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков.

Единый день профилактики направлен на формирование культуры безопасного поведения у маленьких участников дорожного движения и молодежи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.