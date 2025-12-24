В Солнечногорске открыли движение по обновленному путепроводу на Обуховском шоссе

В городском округе Солнечногорск запустили рабочее движение транспорта по путепроводу через железнодорожные пути на Обуховском шоссе после завершения основных капитальных работ, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Солнечногорске завершили капитальный ремонт путепровода на Обуховском шоссе длиной около 90 метров. Работы проводились в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин сообщил, что основные мероприятия по ремонту завершены, сейчас продолжаются подмостовые работы и благоустройство территории.

На объекте заменили конструкции крайних опор, асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров, обновили переходные плиты, отремонтировали балки пролётного строения, установили новые деформационные швы, барьерное и перильное ограждения, а также обустроили новые лестничные сходы.

Путепровод расположен у деревни Скородумки и СНТ Русь, обеспечивает выезд на Ленинградское шоссе и связь между малыми населёнными пунктами. Во время ремонта для безопасности более 10 тысяч автомобилистов было организовано реверсивное движение со светофорным регулированием.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.