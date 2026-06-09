В Солнечногорске обновили 4 тыс кв м дорожной разметки

Дорожную разметку обновили на площади более 4 тысяч квадратных метров в городском округе Солнечногорск. Работы проводят на наиболее изношенных участках и улицах с маршрутами общественного транспорта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Подрядные службы наносят новую разметку для повышения безопасности дорожного движения. В приоритете — участки с наибольшим износом покрытия, а также дороги, которые ремонтировали в последние годы.

Особое внимание уделяют улицам с интенсивным трафиком и маршрутам общественного транспорта. Отдельная задача — привести в порядок организацию движения возле школ и детских садов к началу учебного года.

«Перед началом учебного года стоит отдельная задача — привести в порядок организацию дорожного движения около социально значимых объектов: школ, детских садов. Работы будут продолжаться весь благоприятный период, то есть как минимум до конца сентября», — сказал начальник управления благоустройства администрации городского округа Солнечногорск Андрей Макаровский.

Для нанесения разметки используют краску, а также холодный и горячий пластик. По оценке специалистов, пластиковые материалы более долговечны и устойчивы к износу по сравнению с водной краской.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности приведения в порядок пешеходных переходов возле подмосковных образовательных учреждений к началу учебного года.

«Все, что касается пешеходных переходов, парковок — это тоже важная работа при подготовке к новому учебному году. У нас каждая школа должна иметь все необходимое, чтобы родители могли удобно высаживать детей из машин, а ребята — безопасно идти на учебу по тротуару», — сказал Воробьев.