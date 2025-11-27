сегодня в 19:03

В Солнечногорске объявлен конкурс на капитальный ремонт автомобильной дороги

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги в городском округе Солнечногорск Московской области, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Выполнение работ по данному объекту планируется завершить в 2028 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги «М-10 «Россия — Болдино-Шахматово» в городском округе Солнечногорск Московской области». Планируется в рамках проведения закупки отремонтировать участок дороги протяженностью более 7 км (ориентировочная протяженность 7 040 м).

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.