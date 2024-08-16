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В Солнечногорске автобусный маршрут № 4 продлевают до остановки «Поликлиника»

В Солнечногорске с 19 августа изменится дополнительная схема движения маршрута № 4 «Автостанция — ТЦ Выстрел», передает пресс-служба администрации городского округа.

С этого времени автобусы будут следовать до остановки «Поликлиника», расположенной на улице Военный Городок.

«В Солнечногорске по многочисленным просьбам жителей продлевают муниципальный маршрут № 4. Ранее он выполнялся до остановки „ТЦ „Выстрел“. С 19 августа автобусы будут ехать далее по микрорайону Выстрел до остановки „Поликлиника“, — рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Антонина Ларина.

Первый рейс от автостанции стартует в 05:53; последний рейс от остановки «Поликлиника» — в 20:28. Полное расписание после актуализации маршрута можно будет посмотреть на сайте «Мострансавто»: https://mostransavto.ru/raspisanie/.

На маршруте действуют льготы по соцкартам жителей Подмосковья и Москвы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в нынешнем году на маршруты «Мострансавто» выехали 1,3 тыс. новых автобусов. В рамках обновления автопарка крупнейшего подмосковного перевозчика в городские округа поступили автобусы большого и среднего классов ЛиАЗ, НЕФАЗ и ПАЗ.

По словам главы региона, Подмосковье растет и меняется, появляются новые микрорайоны. Важно, чтобы общественный транспорт в области соответствовал.