В СНТ округа Пушкинский проведен ремонт дороги

Жители поселка выражают свою благодарность губернатору региона Андрею Воробьеву и главе округа Пушкинский Максиму Красноцветову за проведенные работы.

«Раньше дорога была ужасная, особенно весной и после дождей. Ни пройти, ни проехать. Теперь все изменилось! Асфальт ровный, тротуар удобный, а главное — теперь не боимся затапливаний. Спасибо всем, кто участвовал в ремонте!» — говорит жительница СНТ Ольга Завьялова.

В ходе ремонта был обновлен асфальт, обустроен тротуар и проведены водопропускные трубы. Теперь этот участок дороги отвечает всем требованиям безопасности и комфорта. Всего в СНТ постоянно проживает порядка 100 человек.

«Теперь дорога безопасная и комфортная. Можно спокойно ходить пешком, ездить на велосипеде или машине. Это очень важно для нас, ведь многие здесь живут постоянно», — отмечает председатель СНТ Николай Петров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.