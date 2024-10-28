сегодня в 15:18

В Службу помощи при ДТП в Подмосковье обратились участники порядка 3 тыс аварий

За минувшую неделю на горячую линию Службы помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Московской области (ЦБДД МО) обратились участники 3001 ДТП без пострадавших, что на 86 ДТП больше по сравнению с показателями предыдущей недели. Квалифицированную помощь оказали 6002 водителям, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Участники 1236 ДТП получили помощь в оформлении аварии в Центрах помощи при ДТП, а участники 388 аварий оформили «Европротоколы» с помощью консультации работников горячей линии».

Водителям, попавшим в ДТП без пострадавших, стоит обратиться по номеру 112 и действовать согласно инструкциям оператора горячей линии Службы помощи при ДТП.

В ведомстве напомнили, что Служба помощи при ДТП — единое пространства бесплатной помощи при дорожных происшествиях в Подмосковье. Служба оказывает дистанционную помощь — консультация по телефону в круглосуточном режиме, и очную помощь — оформление дорожных аварий без пострадавших в специальных Центрах помощи при ДТП, работающих ежедневно с 8:00 до 20:00. Ближайший стационарный центр подскажут по телефону горячей линии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.