В службу помощи при ДТП в Подмосковье обратились участники более 239 тыс аварий

За 10 месяцев 2024 года служба помощи при ДТП центра безопасности дорожного движения Московской области оказала помощь более 239 тыс. участников дорожных аварий, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Служба помощи — это единое пространство помощи при дорожно-транспортных происшествиях без пострадавших, в рамках которого работают круглосуточная «горячая линия» и 16 стационарных центров помощи.

«За 10 месяцев служба помощи при ДТП отработала более 119 тысяч ДТП без пострадавших, которые произошли в Московской области. Около 17 тысяч аварий помогли оформить по Европротоколу, а порядка 47 тысяч ДТП — в центрах помощи. Работа единого пространства помощи помогает сократить время пребывания участников ДТП на месте происшествия и быстро осуществить необходимые действия, что в разы снижает вероятность повторных ДТП, тяжесть последствий в которых очень высока», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Подмосковья Алексей Гержик.

Служба помощи дает рекомендации о необходимых первоочередных действиях на месте ДТП, помогает оформить Европротокол, избежать наиболее частых ошибок в оформлении ДТП без пострадавших, оказывает консультационную помощь по всем остальным вопросам оформления ДТП. Благодаря работе службы с 3 часов до 40 минут сократилось время нахождения на дороге автомобилей, попавших в аварию, а также уменьшилось среднее время затруднений движения на месте ДТП.

Центры помощи при ДТП, работающие ежедневно с 8:00 до 20:00, расположены в Красногорске, Королеве, Одинцове, Люберцах, Домодедове, Химках, Мытищах, Подольске, Истре, Сергиевом Посаде, Солнечногорске, Балашихе, Ленинском, Раменском, Пушкинском и Богородском округах. В ведомстве отметили, что в начале ноября центр помощи в Люберцах переехал в новый офис по адресу: Октябрьский проспект, 91. Ознакомиться с адресами всех центров помощи можно на сайте центра безопасности дорожного движения.

Водителям, попавшим в ДТП без пострадавших, необходимо незамедлительно позвонить по номеру 112 и осуществить все необходимые действия, включая фотофиксацию, чтобы в максимально короткий срок убрать ТС с проезжей части. Всю необходимую помощь водители в удаленном режиме могут получить у оператора службы помощи при ДТП, также оформить Европротокол можно через мобильные приложения «Госуслуги Авто» и «112 МО».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.