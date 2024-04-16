В службу помощи при ДТП Подмосковья обратились участники более 2,3 тыс аварий

За прошедшую неделю на горячую линию службы помощи при ДТП центра безопасности дорожного движения Московской области (ЦБДД МО) обратились участники более 2,3 тыс. ДТП. Более 1 тыс. ДТП были оформлены в центрах помощи при ДТП, а еще 343 человека оформили «Европротоколы» с помощью консультации работников горячей линии, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Служба помощи при ДТП — единое пространство бесплатной помощи при дорожных происшествиях в Подмосковье. Данная служба осуществляет работу в двух форматах: дистанционная помощь — консультация по телефону в круглосуточном режиме, и очная помощь — оформление дорожных аварий без пострадавших в специальных центрах помощи — их в области всего 15: в Красногорске, Королеве, Одинцове, Люберцах, Химках, Мытищах, Подольске, Истре, Сергиевом Посаде, Солнечногорске, Балашихе, Ленинском и Раменском округах, Домодедове и Пушкине.

Водителям, попавшим в ДТП без пострадавших, нужно обратиться по номеру 112 и действовать согласно инструкциям оператора горячей линии службы помощи при ДТП.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.