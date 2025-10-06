В шести округах Подмосковья очистили ливневые канализации

Специалисты «Мосавтодора» в ходе обследования региональных дорог выявили загрязненные и поврежденные ливневые канализации и провели их очистку и ремонт, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Работы провели в Долгопрудном, где восстановили ливневые решетки на проспекте Пацаева, а также восстановили люк на Новом шоссе. В Дмитрове тоже восстановили решетку на Пушкинской улице, а на улице Семенюка восстановили провал люка. В Щелкове восстановили люки на улице Рудакова и Пролетарском проспекте.

Решетку ливневки восстановили на Коммунальной улице в Королеве, а еще очистили канализацию на улице Городковской в Павловском Посаде и водопропускную трубу на дороге в деревне Гавшино г. о. Серпухов.

В ведомстве отметили, что дорожные службы Подмосковья сейчас занимаются не только уборкой, но и проводят ямочный ремонт, а также ремонт знаков, линий освещения и светофорных объектов — тех элементов, которые напрямую влияют на безопасность дорожного движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.

«Новые микрорайоны, которые у нас и в Люберцах, и в Ленинском округе, и в Химках, и в Красногорске, в Мытищах, также должны быть оцифрованы в части алгоритма уборки дорог», — сказал Воробьев.