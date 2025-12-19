сегодня в 16:01

В Шатуре завершили первый этап капремонта проспекта Ильича в Подмосковье

В Шатуре завершили первый этап капитального ремонта проспекта Ильича протяженностью около 2,8 км. Работы провели в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ходе первого этапа капитального ремонта дорожники расширили проспект Ильича до четырех полос. Также были обустроены парковочные карманы, ливневая канализация, линия наружного освещения и тротуар для пешеходов. В работах участвовали около 50 рабочих и 27 единиц спецтехники, пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Второй этап ремонта начнется при благоприятных погодных условиях. Планируется уложить верхний слой асфальтобетонного покрытия, нанести разметку, провести благоустройство и завершить строительство локальных очистных сооружений. Полностью завершить капитальный ремонт планируют летом 2026 года.

Проспект Ильича является одной из центральных дорог Шатуры. На нем расположены школы, детские сады, техникум, спорткомплекс и автостанция.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.