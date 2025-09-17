сегодня в 09:12

В Шатуре завершается ремонт автодороги от ул Советской до Вокзального проезда

Автомобилисты Шатуры смогут сократить путь благодаря новому проезду, соединившему две части города. Дорожные работы велись в рамках государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Для автомобилистов путь сократится с полутора километров до 167 метров — такова протяженность нового участка. Сегодня сотрудники подрядной организации выполняют финальные работы по укладке асфальтобетона общей площадью более 800 кв. м», — прокомментировала замдиректора службы дорожного хозяйства и благоустройства округа Мария Махначева.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения на данном участке обустроили тротуар для пешеходов. В скором времени через автомобильную дорогу появится и пешеходный переход.

Жители и гости Шатуры смогут легко добираться от автостанции до железнодорожного вокзала.

В планах администрации совместная проработка с Госавтоинспекцией вопроса установки светофора, который сможет притормозить автомобилистов в часы наиболее массового передвижения людей.

Для удобства пешеходов и автомобилистов вдоль дороги ранее были установлены новые фонарные столбы.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.