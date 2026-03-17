В Шатуре в 2026 году отремонтируют 45 участков дорог

Ремонт 45 участков дорог проведут в муниципальном округе Шатура в 2026 году. Работы затронут дороги местного и регионального значения, их общая протяженность превысит 40 километров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Перечень дорожных работ на 2026 год сформирован для дорог местного значения и дополнен списком региональных участков. На муниципальной сети отремонтируют 36 участков общей протяженностью около 23 километров. На 29 из них обновят асфальтобетонное покрытие.

Новые дороги и тротуары появятся в Шатуре, Рошале, селах Кривандино и Дмитровский Погост, поселках Шатурторф и Мишеронский, а также в других населенных пунктах округа. На региональных трассах покрытие заменят на девяти участках общей длиной почти 17 километров.

Старт работ запланирован на весну после установления устойчивой теплой погоды. Завершить ремонт подрядчики должны до наступления осени, чтобы ввести объекты в эксплуатацию до сезона дождей и холодов. Работы проведут в рамках программы губернатора Андрея Воробьева и муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.