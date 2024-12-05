В Шатуре проспект Ильича расширят до четырех полос

Депутат Госдумы Геннадий Панин посетил с рабочим визитом Шатуру. Совместно с главой округа Николаем Прилуцким и депутатом Мособлдумы Эдуардом Живцовым они побывали на реконструируемых объектах города. Объезд начался с осмотра центральной улицы — проспекта Ильича. Здесь начаты работы по строительству ливневой канализации, которую жители ждали много лет, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Проспект Ильича — одно из лиц города Шатуры. Через него все въезжают, происходит первое знакомство с городом. Плюс — это основная транспортная артерия, поэтому мысля перспективно, было принято правильное решение по расширению этой дороги. И не просто ее расширить, но и сделать по современным стандартам», — отметил Панин.

Помимо расширения дороги до четырех автомобильных полос, на главной улице выполнят благоустройство и озеленение.

На проспекте произведут замену инженерных сетей водоотведения, теплоснабжения и водоснабжения. Все старые коммуникации заменят, чтобы после реконструкции не пришлось перекапывать новую дорогу в случае аварии.

Реализовать комплексно масштабный проект стало возможным благодаря поддержке губернатора Подмосковья.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.